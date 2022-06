Lory del Santo delusa da Marco Cucolo si prende una pausa: “Non posso vivere con un uomo di cui non sono il centro”

Come era stato annunciato dal comunicato stampa Mediaset, tra Marco Cucolo e Lory del Santo c’è maretta. E come era prevedibile, tutto è iniziato proprio sulle spiagge dell’Honduras nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2022. Lory infatti si sarebbe aspettata delle parole diverse da parte del suo fidanzato visto che tutti avevano puntato il dito contro di lei, dandole della falsa. A spiegare che cosa è successo negli ultimi giorni è stata Ilary Blasi che, accogliendo Lory in studio ha rivelato: “Tu sei stata eliminata e pochi giorni dopo Marco si è ritirato per problemi medici. Per questo vi siete incontrati nel resort in Honduras. Il vostro incontro però non è andato molto bene. Sei molto arrabbiata con lui e vuoi riflettere mi dicono“. La Del Santo ha confermato le parole di Ilary e si è detta determinata a staccarsi dal suo fidanzato.

Nel loro incontro nel residence, Lory e Marco hanno discusso in modo acceso e la Del Santo ha provato a spiegare a Cucolo, i motivi per i quali non ha gradito il suo atteggiamento: “Non mi hai difeso quando dovevi. Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io.” E poi:” Ero attaccata da un branco di sette lupi del deserto e tu non mi hai difeso. Bastava dire ‘io la conosco e lei è sincera’. Questo bastava e tu hai sbagliato gravemente.“

Lory del Santo si prende una pausa: perchè ha lasciato Marco

Il povero Marco non ha avuto molto spazio per replicare e al momento si trova in Honduras, a causa dei problemi medici che deve pian piano superare. La Del Santo però non è sembrata affatto turbata da questa situazione e ha continuato: “A me non sta bene tutto questo. Adesso andrai dalla tua famiglia e penserai a quello che è successo. Se tu non chiederai scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, a me mi vedi in fotografia. ” E ancora: “Tra me e il gioco hai scelto l’ultimo. Facevi finta di stare con gli altri e mi hai abbandonata. Dovevi decidere da che parte stare e sei stato dalla parte dei miei nemici. Quando torni scordati di venire a casa mia. Noi per nove anni non ci eravamo mai lasciati. Ora deve andare dai genitori, lunedì prossimo in puntata vedremo. Io sono infelice e non posso vivere con un uomo di cui non sono il centro. Se questo distacco sarà per sempre lo vedremo.”