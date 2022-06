Lacrime ed emozioni per Fedez e Chiara Ferragni: è dolcissima la dichiarazione d’amore da Love Mi

E’ stata una serata sicuramente magica per Fedez e Chiara Ferragni che ieri sera, sono stati a loro modo, entrambi protagonisti del concerto Love Mi a Milano. Fedez sul palco, con la sua musica, con i suoi amici , con le parole delle sue canzoni. Chiara in prima fila a sostenerlo come sempre ( con la regia super ossessionata dalla moglie del rapper). Poche parole per Fedez sul palco di Milano ma significative. Quando ha spiegato che tre mesi fa, nessuno avrebbe creduto di poterlo rivedere sul palco, a sostenere un concerto, si è commosso, pensando a quello che è stato. Prima dell’operazione, seppur con cauto ottimismo, gli avevano detto che comunque, se anche fosse andato tutto bene, avrebbe dovuto poi affrontare una fase di recupero importante. Gli avevano detto che ci sarebbe voluto diverso tempo prima di poter tornare a fare molte cose. E invece, come aveva spiegato già nelle ultime settimane, grazie all’aiuto di professionisti, alla sua forza di volontà e all’amore delle persone a lui care, ce l’ha fatta a tornare quello di prima, in poco tempo. Certo, c’è ancora strada da fare, ma il fatto che possa essere su un palco, anche solo per un’ora di concerto, ha del miracoloso.

La dolcissima dichiarazione d’amore di Fedez a Chiara Ferragni

“Volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo che è mia moglie. Ti amo tanto amore“ ha detto Fedez, mentre Chiara era in una valle di lacrime; il rapper poi ha speso bellissime parole anche per la sua famiglia e in particolare per sua madre, raccontando che prima del concerto, nel backstage, gli aveva dato un abbraccio, come mai prima. “Io e i miei genitori non ci scambiamo molti gesti d’affetto ma oggi, nell’abbraccio che mi ha dato mia madre, c’era tutto” ha detto il rapper. Sarà felicissima la signora Tatiana non sempre abituata a slanci d’amore di questo genere da parte di suo figlio!