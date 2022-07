Mercedesz ed Eva Henger si riabbracciano dopo due anni di litigi: l’incontro tra madre e figlia

Come anticipato e come promesso a L’Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger e sua madre Eva Henger si sono riabbracciate. L’isola in Honduras ha qualcosa di magico, è ciò che aveva detto emozionatissima Mercedesz l’ultima puntata quando durante la finale del reality show di Canale 5 ha ricevuto in diretta da sua madre delle scuse che non aveva mai sentito nella sua vita. La giovane ex naufraga è tornata a casa, dopo i vari impegni è finalmente andata da sua madre per stringerla forte dopo due anni di distacco. Per due anni Eva Henger e sua figlia quasi non si sono parlate. Due anni in cui hanno continuato a litigare non solo in privato ma anche sui social e in tv, poi c’è stato il gravissimo incidente di Eva, poco prima che Mercedesz partisse per l’Honduras, per la sua seconda Isola dei famosi.

Mercedesz Henger a casa dalla madre e dalla sorellina

Dopo l’incidente Mercedesz ha avuto paura di perdere sua madre, non voleva più partire, l’ha sentita al telefono. Eva stata forte per lei, le ha detto di non perdere l’occasione di lavorare, le ha promesso che al suo ritorno l’avrebbe trovata in piedi.

Eva Henger è quasi in piedi, sta di certo meglio ma non può ancora camminare, ha subito più operazioni e adesso deve proseguire con la riabilitazione ma un po’ alla volta lascerà la sedia a rotelle.

Mercedesz ha voluto mostrare il loro incontro sui social, la foto con la mamma e con la sorella che adora. Jennifer desiderava tanto che facessero pace, con lei il rapporto non si è mai interrotto. Adesso sembra che tutto sia dietro le spalle, entrambe hanno fatto un passo verso l’altra e sono tutte e tre felici insieme. Un bel tuffo in piscina e le due sorelle giocano felici. “Ci siamo, vi presento le Henger” scrive la biondissima naufraga.