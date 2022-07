Clizia Incorvaia ha di nuovo il covid ma questa volta anche Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia aveva già avuto il covid quando era incinta del suo piccolo Gabriele ma come sta capitando a molti è di nuovo alle prese con il virus, questa volta con lei anche Paolo Ciavarro. La prima volta hanno fatto molta attenzione, sono rimasti in casa tutti insieme perché Clizia Incorvaia era stata contagiata dalla figlia, dalla sua Nina. L’influencer con il pancione e Paolo che si occupava di tutto ma ovviamente sono rimasti tutti e tre insieme a casa e Ciavarro è riuscito a non contagiarsi. Questa volta è diverso, Clizia è tristissima, sui social ringrazia tutti perché in molti si stanno preoccupando: sono positivi entrambi. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia questa volta devono restare lontani dai figli ed è la cosa più triste.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, separati in casa da Nina e Gabriele

Il primo contagio a dicembre scorso, quando Clizia era nel pieno della seconda gravidanza. Non è stato semplice per lei ma con Paolo sempre presente e in salute tutto è passato in fretta. Oggi tutto si ripete ma tutto è più complicato perché sia Paolo che Clizia devono restare lontani dai bambini, una prudenza ovvia.

“Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma!” ha scritto Clizia aggiungendo: “Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo, siamo in tanti così, facciamoci forza”. Ed è vero sono in tanti ad avere il covid o di nuovo il covid in questo periodo.

Con i figli comunicano con disegni che Nina fa per la sua mamma, e videochiamata per vedere il piccolo di casa. Li divide una porta. “Scusate l’assenza leggo i migliaia di messaggi di preoccupazione ragazzi e vi ringrazio siete una family virtuale meravigliosa… Abbiamo contratto il covid e appena starò e staremo meglio torneremo più forti di prima”. Quindi anche questa volta i sintomi ci sono, evidentemente quelli di una brutta influenza.