Paolo Ciavarro confida in che rapporti è con Francesco Sarcina, l’ex marito di Clizia

Non è stato semplice gestire la separazione per Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina ma è evidente che Paolo Ciavarro abbia dato un aiutino all’ex coppia. E’ alla rivista Chi che Ciavarro confida che molti si meravigliano che lui abbia avuto un figlio da una donna che era già madre. Ne parla con sincerità, affronta l’argomento nell’intervista al settimanale di gossip. Amare una donna che ha un passato importante potrebbe non essere semplice, così come trovare l’armonia in una famiglia che già esiste, dove arriva un altro compagno, un altro figlio. Con la nascita di Gabriele sia Paolo Ciavarro che Clizia Incorvaia hanno capito ancora una volta che il loro amore può superare tutto ma prima di conoscersi tutto era diverso. Clizia Incorvaia ha alle spalle non solo il fallimento del matrimonio con Francesco Sarcina ma anche tutto il veleno che sono riusciti a scambiarsi. Ricorderete il pettegolezzo con il terzo incomodo Riccardo Scamarcio. amico fraterno del leader delle Vibrazioni.

Com’è il rapporto tra Paolo Ciavarro e Francesco Sarcina?

Ed è parlando dell’armonia in famiglia, degli inevitabili problemi da risolvere che Paolo Ciavarro ha risposto alla domanda sul rapporto che ha lui con l’ex marito di Clizia. Ammette che tanti gli hanno fatto pesare che avesse un figlio che una donna già madre e lui ha risposto che è tutto meraviglioso, che basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre.

“E io ho un buon rapporto con Francesco” risposta confermata dall’Incorvaia che oggi è ben più serena. Clizia ha infatti aggiunto: “Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco” e questo è fondamentale. L’influencer ha inoltre ammesso ancora una volta che non è stato facile con il cantante: “Il nostro rapporto in passato non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex e questo è stato importante”. Anche loro sono per la famiglia allargata? Magari non perfetta ma almeno serena per amore dei figli.