Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina insieme ma solo per amore della piccola Nina

Lo ha sempre detto nelle sue interviste Clizia Incorvaia: la guerra con il suo ex marito è iniziata e andrà avanti ma Nina, la loro bambina, viene prima di tutto. La bella influencer più volte ha anche ribadito che per lungo tempo ha lottato per il suo matrimonio proprio per amore della piccola Nina, nella speranza di poterle dare serenità e una famiglia unita. Ma alla fine, di fronte alle prove dell’ennesimo tradimento, ha capito che avrebbe dovuto mettere fine al suo matrimonio con Francesco Sarcina. Dopo le pesanti dichiarazioni di Clizia in televisione, in particolare nel programma di Canale 5 Live-Non è la d’Urso, Sarcina pubblicamente ha preferito non commentare. Eppure le accuse lanciate dalla sua ex sono state molto pesanti. Le ultime interviste di Sarcina risalgono invece all’estate, quando aveva infiammato il gossip con le rivelazioni sul presunto tradimento di Clizia con il suo testimone e migliore amico Riccardo Scamarcio.

A distanza di mesi da quelle dichiarazioni, Clizia e Francesco non stanno più insieme; lei ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti mentre Sarcina sembra essersi defilato.

FRANCESCO SARCINA E CLIZIA INCORVAIA INSIEME: LE FOTO SU CHI

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana sono state pubblicate le foto di un incontro tra i due ex che, per amore della piccola Nina, mettono i dissapori da parte e si dedicano a lei.

I due insieme per Nina sono stati paparazzati e le foto sono state pubblicate questa settimana su Chi. Di Clizia tra l’altro si parla molto in queste settimane perchè pare che sarà quasi certamente una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Non sappiamo se Clizia sarà o non sarà nella casa del reality di Canale 5 ma di certo la rivedremo sui canali Mediaset dove ormai è di casa.