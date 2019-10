Clizia Incorvaia a Live: accuse pesantissime verso Sarcina, dalle violenze subite ai tradimenti con mezza Italia

Clizia Incorvaia per la prima volta parla in tv della sua storia d’amore, naufragata, con Francesco Sarcina. E per farlo sceglie il salotto di Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda il 13 ottobre 2019 l’ex moglie di Sarcina ha rilasciato dichiarazioni pesantissime circa la relazione con Francesco. La Incorvaia finita nel tritacarne mediatico dopo la famosa intervista di Sarcina tramite la quale rivelava che lei lo aveva tradito con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio, per tutta l’estate ha ricevuto miglia e migliaia di attacchi e insulti sui social. Adesso però vuole raccontare la sua verità. Ed è per questo che nello studio di Live ha raccontato la sua versione dei fatti rilasciando delle dichiarazioni sicuramente inaspettate.

Per quello che riguarda il presunto tradimento la Incorvaia ribadisce quello che ha già detto ai giornali nel corso dell’estate: tra lei e Riccardo Scamarcio c’è stato solo un bacio nel periodo durante il quale lei e Francesco Sarcina erano separati ( una separazione che è durata diversi mesi). “Non è che in quel momento lui stesse in Tibet disperato, due giorni dopo lo avevo trovato in cucina, la cucina che ha fatto mio padre, nudo insieme a un’altra donna a bere il caffè” ha spiegato Clizia. La Incorvaia ha inoltre ribadito che il fatto di aver baciato un amico del suo ex, non cambia le cose, visto che lui l’ha tradita ripetutamente.

CLIZIA INCORVAIA LANCIA PESANTI ACCUSE VERSO IL SUO EX FRANCESCO SARCINA

La Incorvaia rivela di aver trovato le prove per dimostrare che il suo ex marito l’ha da sempre tradita, sin dal primo giorno di matrimonio. “Da quando mi diceva di essere innamorati di me, che ero la più bella, la più sexy, poi su Facebook mandava alle fans foto, mezza Italia” ha detto la Incorvaia lanciando a questo punto altri pesanti accuse. A detta di Clizia infatti, che dice di essere in possesso di queste chat, il suo ex marito chiedeva persino alle ragazze, le sue fans, del materiale pornografico.

Non solo, la Incorvaia nella puntata di Live in onda il 13 ottobre su Canale 5, ha anche parlato di violenze psicologiche subite per due anni. Sarcina, secondo il suo racconto, l’avrebbe costretta a stare in casa per due anni con sua figlia, senza lavorare, senza avere i suoi spazi. Le diceva che avrebbe rubato la scena se fosse uscita insieme a lui. Peccato però, ribadisce Clizia, che mentre lei stava a casa, Sarcina ogni sera vedeva una donna diversa. La Incorvaia dice di avere tutte le prove anche per dimostrare questo e andrà fino in fondo. Lo vuole fare per sua figlia Nina e per dimostrare a tutte le persone che l’hanno giudicata senza conoscere la storia quale sia la verità.

Clizia spera solo che, dopo questo “bluff” così definisce il suo matrimonio finito, possa tornare ad avere fiducia negli uomini, cosa che ormai ha perso.