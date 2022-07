Giulia de Lellis allontana il matrimonio con Carlo: “Non è il momento”

Giulia de Lellis nelle ultime ore è tornata a parlare sui social del suo futuro con Carlo. Qualche settimana fa si era persino parlato di una possibile crisi tra lei e il suo fidanzato ma era tutto falso. Giulia e Carlo spesso scelgono di non mostrarsi troppo insieme sui social e di tenere per loro la vita privata. Per cui è facile pensare che ci sia una crisi in corso. Ma in realtà va tutto alla grande e due giorni fa la De Lellis e Carlo Gussalli Beretta hanno partecipato al matrimonio di una coppia a cui sono molto legati. Questa è stata l’occasione per l’influencer di parlare con i suoi follower del suo di matrimonio. Giulia, che da sempre sogna una famiglia e l’abito bianco, ha spento però le speranze di chi la segue sempre con amore. Per il momento infatti, non ci sarà nessun matrimonio. Troppi impegni lavorativi, troppe cose a cui pensare e per il momento la De Lellis vuole concentrarsi sulla realizzazione della casa che lei e Carlo stanno progettando da mesi. E visto che sogna un matrimonio da vera principessa, per il momento, non dobbiamo aspettarci una data!

Giulia de Lellis dice no alle nozze: per il matrimonio c’è ancora tempo

Di ritorno dal matrimonio della sua amica Elen Ellis, in macchina con Carlo, la de Lellis ha parlato un po’ con i suoi follower e ha spiegato: “Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco.”

La romana ha poi aggiunto: “Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…”. E’ chiaro che Giulia e Carlo abbiano intenzione di sposarsi ma proprio perchè la De Lellis sogna un matrimonio perfetto, questo non è il momento. Bisogna prima finire il progetto della casa e poi si vedrà. Potrebbe essere il 2023 l’anno giusto?