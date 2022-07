Lo sfogo della moglie di Marco Melandri: “E’ tornato dall’altra”

Marco Melandri e sua moglie sembra avessero superato i problemi di coppia, la cristi, il triangolo per la presenza di un’altra donna. E’ Manuela Raffaeta a rivelare su Instagram che Marco Melandri è andato di nuovo via, è tornato dall’altra. E’ già da un bel po’ che non stanno insieme e stanca delle tante domande Manuela ha voluto rispondere spiegando tutto. Ha confidato che riceve ogni giorno tanti messaggi di chi le chiede perché non posta foto con Marco. Non voleva esporsi, non voleva che la sua vita privata finisse in pasto a tutti ma è arrivato il momento di dire la verità.

Marco Melandri è andato via di casa dopi 5 giorni dall’uscita dall’Isola dei famosi

“Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta!” non deve essere stato semplice per lei ma evita di dire troppo. “L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi16 anni… Ho perdonato cose più grandi di me e senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari”.

La moglie di Melandri racconta di avere lottato per la famiglia: “Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni. L’amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere che ci presenta la vita anche nella routine…”.

L’esito non è stato quello sperato ma è contenta di averci provato, le dispiace però per sua figlia: “Lei e la sua serenità prima di tutto ! Ma non posso più’ lottare da sola!!! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”,

Poi conclude: “Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile… La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare… la vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi”.