Stefano e Belen felici a Ponza, posano per i fan

Belen e Stefano sono più felici che mai, stanno trascorrendo qualche giorno insieme in barca, a Ponza. Nessuna foto sui rispettivi profili social ma sono i fan a mandare gli scatti a Deianira Marzano, l’esperta in gossip che sui social riceve e pubblica la verità. Belen e Stefano De Martino non sono mai stati così felici, la terza volta è quella giusta, è evidente, in più se non amano il gossip di certo adorano mostrarsi in tutto il loro splendore ai fan. Mentre tanti vip evitano il contatto con chi li segue, loro due non si nascondono e se i fan li scoprono si mettono in posa e si divertono con loro. Nessun atteggiamento da super divi e Deianira mostra la loro verità. E’ lei a diffondere le foto della coppia rivelando quanto siano disponibili con tutti.

Belen e Stefano De Martino in barca con Santiago

Nelle foto che pubblica l’esperta di gossip non c’è Santiago ma è molto probabile che il figlio sia con loro due in barca. Belen e Santiago ieri sono partita da Albarella, nella villa sono rimasti i nonni con la piccola Luna Marì. Tutto procede con una grande organizzazione, anche se la showgirl argentina ha più volte confidato che non è semplice essere la mamma di figli di papà diversi. Riesce però benissimo nell’impresa anche perché i due papà sono da sempre molto presenti e i nonni Rodriguez si occupano e preoccupano di tutta la famiglia.

Le nuove foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino spalancano il cuore, tutti hanno sempre fatto il tifo per il loro amore, per la loro famiglia. C’è una serenità in quegli scatti che prima non c’era, sono foto che raramente le altre coppie vip concedono, così gelosi della loro privacy e così spaventati dal non apparire perfetti.