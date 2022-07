Alvin risponde a testa alta sul cosa c’entra nella separazione tra Ilary Blasi e Totti

Con un primo e forse ultimo commento Alvin zittisce tutti sul cosa c'entra nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Alvin e Ilary Blasi sono stati bravissimi nel fare in modo che il pubblico de L’Isola dei famosi durante le puntate non pensasse mai al matrimonio della conduttrice con Francesco Totti. Alvin e Ilary Blasi sono amici da tantissimi anni, hanno giocato facendo pensare a molti che avessero qualche problema da risolvere come colleghi, difficoltà tra padrona di casa e inviato in Honduras. Era solo un giochetto, l’hanno svelato presto ridendo del loro rapporto, bravi ancora una volta a distrarre il pubblico. Alvin non ha mai parlato dei problemi in famiglia di Ilary e Totti, immaginiamo li conoscesse bene. La Blasi non ha mai dato modo alle battute di entrare nella sua vita privata mentre era in tv con L’Isola dei famosi. Ma adesso che il reality show è in vacanza e il matrimonio di Ilary e Totti è finito è saltato fuori il nome di Alvin. Quel “cosa c’entra Alvin nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti” non è andato giù al diretto interessato che per la prima e forse unica volta risponde.

Il silenzio di Alvin è stato il conforto più grande per Ilary

Sembra che molti sappiano molto della separazione tra Totti e Ilary Blasi; in tanti hanno voluto commentare, soprattutto gli amici. E’ evidente invece che gli amici veri hanno adottato lo stesso mezzo per sostenere l’ex coppia: il silenzio. Alvin è tra quelli che non ha mai detto nulla ma che solo nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi ha voluto dire: “Aveva ragione Francesco, sei unica”.

A chi ha voluto vedere altro in quelle parole e nel suo sostegno a Ilary il conduttore ha risposto: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo”. Non c’è altro da aggiungere e immaginiamo non dirà altro.