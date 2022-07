Divorzio Totti-Blasi: cosa c’entra Alvin?

L’ultima edizione dell‘Isola dei famosi 2022 è stata caratterizzata dai battibecchi, veri o fasulli, tra Alvin e Ilary Blasi. Poche puntate dopo l’inizio del reality di Canale 5, molti rumors raccontavano di attriti tra la conduttrice e l’inviato del programma. Rumors però che Ilary e Alvin avevano smentito scherzandoci su. A pochi giorni dall’annuncio del divorzio tra Ilary e Totti, spunta però nuovamente il nome dell’inviato di Canale 5 e non c’è ancora modo di sapere quale sia stato il ruolo di Alvin in tutta questa vicenda. Una cosa è certa: nel corso del programma, Alvin ha più volte scherzato con Ilary anche sulla sua situazione sentimentale. In diretta aveva detto: “Aveva ragione Francesco nel dire che sei unica”. E poi anche sui social l’ex capitano della Roma, aveva scherzato sotto il post di Alvin, quello in cui gettava in mare il ritratto della conduttrice.

A parlare di Alvin e a collegarlo a tutta la vicenda della separazione è Alberto Dandolo che da Dagospia lancia l’ennesimo quesito di cui di certo, si parlerà molto nelle prossime ore.

Alvin: un ruolo nel divorzio tra Ilary e Totti?

L’indovinello di questa settimana, sembra essere di non facile risoluzione. “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary”, scrive Alberto Dandolo. “Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”.

Per scoprire l’arcano non ci resta che aspettare. I giornali d’estate si sa, hanno pane da dare ai loro lettori che hanno grande voglia di leggere anche queste chicche di cronaca rosa, cosa dobbiamo aspettarci? Una cosa è certa: le persone direttamente interessate, protagoniste di questa storia, per il momento non commentano e tirano dritte. Non è tempo di interviste o video suo social…L’estate è fatta di altro.