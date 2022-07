Anche Totti torna sorridente sui social ma Ilary Blasi risponde e sembra più felice

Francesco Totti ha appena pubblicato la prima foto dopo la separazione. Ilary Blasi sembra rispondergli con l’ennesima foto da Zanzibar. Un botta e risposta a colpi di sorrisi ma la vittoria sembra sia dalla parte della conduttrice. Dopo l’annuncio e la conferma della separazione Ilary Blasi ha chiuso le valigie ed è partita subito per l’Africa con i figli e la sorella. Un viaggio organizzato per non pensare ai pettegolezzi, un viaggio perfetto per proteggere i suoi figli e anche se stessa. Da quel momento non ha più smesso di pubblicare scatti che raccontano di una serenità evidente, della voglia di ripartire da ciò che possiede di più prezioso: Chanel, Cristian e Isabel. Totti è rimasto a casa, in silenzio, nessuna foto, nessun commento, fino ad oggi. In realtà l’ex calciatore della Roma ha pubblicato un post e una storia dove si mostra sorridente ma solo per un impegno di lavoro, per pubblicizzare un’auto, un marchio ben noto.

Francesco Totti torna sui social dopo la separazione

Tutti parlano della nuova storia d’amore con Noemi e deve essere reale visto che non è arrivata una smentita. La presunta nuova coppia non si mostra, non dice nulla. Intanto, una parte del gossip cerca di dare la colpa a Ilary Blasi, di capire perché Totti ha perso la testa per un’altra donna. Assurdo ma saltano fuori tanti nomi e presunti flirt da affiancare alla conduttrice. Niente di concreto, non ci sono foto né indizi ma si continua a mormorare.

Ilary Blasi risponde con le foto più belle. Dopo lo scatto mano nella mano con i suoi figli, di schiena, mentre camminano verso il sole, adesso lo scatto sulla spiaggia, uno sull’altro, bellissimi. Manca Totti in quella foto ma è finita. Il seguito lo scriveranno solo loro due, così come solo Francesco e Ilary conoscono il loro passato.