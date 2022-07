Ilary Blasi riparte dai suoi figli: la foto a 4

Una vacanza programmata, una fuga improvvisa dopo il gossip. Non possiamo sapere che cosa stia succedendo a Ilary Blasi che di certo, insieme a Francesco Totti, aveva preparato i suoi figli a un possibile uragano, quello che poi ha spazzato via la tranquillità della sua famiglia. Foto, dicerie, malelingue, rumors. Qualcosa era inevitabile, altre cose si potevano evitare. Ma quando fai parte di una delle coppie più amate, seguite e chiacchierate di sempre, puoi aspettartelo. Ed è successo. Ilary Blasi è stata letteralmente travolta dallo tsunami e ha scelto il viaggio per ripartire, per ricominciare. Fuga in Africa con i suoi figli, con la sua famiglia. Un sorriso, una foto in posa, le immagini del Safari tra gli animali della foresta. E’ una Ilary Blasi che riparte con e dai suoi figli e lo fa capire bene con uno scatto a 4. E’ una foto che mostra lei, Chanel, Isabel e Cristian insieme. In quattro, sempre uniti, mano nella mano. Si va verso il sole che cala, verso un altro giorno da buttarsi alle spalle, dopo aver ricominciato.

Ilary Blasi ricomincia dai suoi figli ma non parla

Mostra le bellezze di quello che sta visitando, mostra gli scorci dei posti in cui si trova. Si mostra bellissima con un abito viola al tramonto, poi con gli occhiali da sole e un abito bucherellato in piscina. Ma non parla più Ilary Blasi, o almeno non lo fa per ora e sorride poco. Tutto quello che di lei si è detto ed è stato scritto in questi giorni se lo fa scivolare via e si gode la sua famiglia o almeno prova a farlo. Perchè alcune parole chiaramente restano, i commenti di chi forse poteva tacere anche. E’ il prezzo da pagare e la conduttrice e Francesco Totti lo sapevano bene.