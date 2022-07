Dopo l’addio Ilary Blasi è già in Tanzania con i figli

Ilary Blasi è tornata sui social ma è anche volta via dall’Italia subito dopo l’annuncio, l’addio tra lei e Francesco Totti. Confermata la separazione arrivano gli scatti pubblicati su Instagram. Ilary Blasi è in vacanza con i figli, è già in Tanzania. Ha pubblicato le storie giuste, si è mostrata seduta sulla valigia, sorridente, serena, con le ciabatte e i calzini Gucci, comoda come sempre quando parte. Nessuna dolce compagnia, ha infatti pubblicato i tre figli che camminavano uno accanto all’altro davanti a lei, pronti per la partenza. Poi l’arrivo, il soggiorno in Africa. Annunciata la separazione è arrivata la partenza, vola lontano Ilary Blasi e vola via con i figli, con loro c’è anche Silvia, la sorella.

Ilary Blasi accenna un sorriso prima di partire

Felpa verde, pantaloni della tuta chiari, comodi, ciabatte e calzini, il relax è iniziato. Molti si chiedevano se le sue vacanze le avrebbe trascorse chiusa nella villa che dicono resterà a lei e ai figli. La risposta è arrivata, un resort extra-lusso dove Ilary Blasi e parte della sua famiglia trascorreranno i prossimi giorni. La conduttrice de L’Isola dei famosi ha scelto la Tanzania, per rigenerarsi ha pensato alla natura selvaggia, al mare cristallino. Un viaggio diverso dai soliti ma è ovvio pensare che abbia voluto allontanare i suoi figli dalla tempesta mediatica che si è scatenata sulla sua famiglia.

Ieri sera è arrivata la conferma che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi è finito. Poche parole da parte della conduttrice Mediaset. Era già nell’aria, forse ci hanno provato entrambi a non perdersi, forse lei aveva già deciso. Tutti sembrano sapere tutto: ha tradito prima lui o prima lei, è stato nel momento del dolore o del distacco per lavoro? Lei risponde con le foto della vacanza, la prima da single, la prima senza Francesco Totti. Ci mancheranno le loro foto insieme.