Al compleanno della mamma di Ilary Blasi la famiglia è al gran completo

C’era tutta la famiglia ieri sera per festeggiare il compleanno della mamma di Ilary Blasi. Le tre sorelle Blasi si sono ritrovate per il compleanno di mamma Daniela, hanno scelto un ristorante che potesse regalare una serata tranquilla, perfetta per tutti loro. Ilary Blasi è in vacanza, terminato il lavoro con L’Isola dei famosi 2022 adesso si riposa in attesa del prossimo progetto da realizzare. Felice Daniela Serafini di festeggiare il compleanno con tutta la famiglia, le figlie, i nipoti, i generi. Tutti presenti, anche Francesco Totti, ma non è sua moglie a mostrarlo nelle storie di Instagram. E’ sua figlia Chanel che sui social svela la sua presenza. Ilary e Francesco Totti sembra preferiscano non apparire più come prima, non apparire più come la coppia innamorata e piena di passione nonostante tutti gli anni passati insieme. Non vogliono dare soddisfazione al gossip?

Cena in famiglia per Ilary Blasi

Melory, Silvia e Ilary, tutte e tre sempre insieme quando c’è da festeggiare in famiglia. La famiglia della conduttrice è molto unita e così papà Roberto e mamma Daniela non possono che essere soddisfatti. Con Ilary e Francesco Totti ovviamente anche i tre figli, Isabel che ha solo 6 ani, Chanel che ne ha 15 e il primogenito, Cristian di 16 anni.

Melory che è la più piccola delle sorelle Blasi è con il marito, Tiziano Panicci, e la piccola Jole nata ad aprile del 2021. I cuginetti impazziscono per lei. Ci sono anche Silvia Blasi, la più grande tra le tre, con il marito Ivan Peruch e le due figlie Stella e Nicole nate nel 2012 e nel 2015. Una serata allegra piena di sorrisi, a parte il fastidio della conduttrice nel vedere sua figlia Chanel che spazzolava i capelli a tavola. Dolcissimo il momento della torta con le candeline e i nuovi desideri da esprimere.