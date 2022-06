Ilary Blasi al concerto di Vasco Rossi ci va con la sorella

Ieri sera al concerto di Vasco Rossi a Roma c’era anche Ilary Blasi; confusa ma non troppo tra la folla, la conduttrice dell’Isola dei famosi non era ovviamente sola. No, Ilary Blasi non è andata al concerto di Vasco con Francesco Totti ma con la sorella. Melory e Ilary Blasi si sono scatenate, nessun posto privilegiato per loro che hanno cantato a squarciagola e ballato tutto il tempo. Ilary ha voluto documentare un po’ tutto, entusiasta dell’evento dopo ben due anni di limitazioni a causa del covid ha mostrato la sua serata tra le storie di Instagram. Partenza da casa con la vespa, jeans, stivali e canotta bianca, Ilary Blasi ha raggiunto al Circo Massimo gli altri 70mila, arrivando però un po’ in ritardo, a concerto già iniziato. Finito il concerto era tale l’entusiasmo che le sorelle Blasi non sono tornate subito a casa regalando ai follower altre foto in giro per Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti e l’assurdo gossip

Se Ilary Blasi e Francesco Totti non erano insieme al concerto di Vasco Rossi a Roma non significa certo che siano in crisi, anzi la rivista Nuovo parla anche di un quarto figlio per la coppia. Tutto e il contrario di tutto, dalla crisi invernale che però Ilary e Totti hanno smentito, al desiderio di allargare la famiglia. Un desiderio che l’ex calciatore non ha mai nascosto, lui avrebbe voluto una famiglia molto numerosa, con almeno cinque figli.

Per il settimanale di Signoretti anche la conduttrice si sarebbe convinta e dopo Cristian, Chanel e Isabel di 16, 15 e 6 anni potrebbe arrivare un altro piccolo Totti. Un gossip che appare assurdo ma che solo il tempo ci dirà davvero se la presunta crisi di coppia è del tutto separata e se la piccola Isabel di casa Totti presto potrebbe diventare anche lei sorella maggiore.