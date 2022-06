Primo bikini per Ilary Blasi, nella sua piscina con i figli

Un 2 giugno in totale relax per Ilary Blasi che è rimasta nella sua villa facendo il primo bagno in piscina con i suoi figli. Primo bikini postato per la conduttrice dell’Isola dei famosi e ovviamente prova costume superata a pieni voti. Bellissima si lascia fotografare, posta lo scatto, mostra qualche dettaglio e poi pubblica le immagini dei figli, di Cristian e Isabel che giocano insieme nell’acqua. Non è ancora arrivata l’estate ma il cado è in anticipo e una dopo l’altra le vip mostrano il primo costume. Meritato riposo oggi per Ilary Blasi che tra una puntata e l’altra del suo reality show viaggia tra Roma e Milano, tra gli studi televisivi e la casa dove vive felice con i suoi figli e Francesco Totti. Su quest’ultima cosa c’è chi ancora ha qualche dubbio e Ilary Blasi non fa molto per allontanare i pettegolezzi.

Manca qualcuno in piscina con Ilary Blasi

Lei prende il sole e due dei suoi figli si divertono in piscina. Mancano Chanel e il suo papà, magari Francesco Totti e sua figlia sono in un altro punto del giardino, sempre in piscina ma non vogliono mostrarsi. Forse sono in casa ma è anche vero che è da tempo che la coppia non si mostra più insieme. Entrambi hanno smentito la crisi, Ilary Blasi ha tuonato contro chi secondo lei ha architettato tutto. Per lei adesso non c’è niente di più bello che vedere il figlio di 16 anni e la piccolina di 6 ridere felici insieme. Isabel ha 6 anni ed è identica alla sua mamma. Totti è pazzo della sua bambina, ha desiderato tanto avere un terzo figlio e ne avrebbe voluti anche altri.

Chissà se in questi giorni di pausa dal lavoro Ilary Blasi e Francesco Totti decideranno di mostrarsi insieme come un tempo con le loro foto e le dichiarazioni d’amore.