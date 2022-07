Federica Panicucci ancora da sola al mare, ma dov’è Marco Bacini?

Cosa è successo tra Federica Panicucci e Marco Bacini? Lei è sempre con le amiche

C’è qualcosa che non va tra Federica Panicucci e Marco Bacini? Fino a un po’ di tempo fa era difficile non vedere sui social foto e video della coppia innamoratissima. Invece, è da un mese che Federica Panicucci non pubblica scatti con lui, è da due mesi che Marco Bacini sembra assente. Avevano parlato di matrimonio ma prima la pandemia e poi chissà cosa sembra non ci sia più niente in corso, nessun progetto, nessun indizio che parli di nozze. Magari il gossip esagera, i fan della Panicucci si preoccupano inutilmente ma intanto la conduttrice è a Forte dei Marmi sempre in compagnia delle amiche. La vacanza alle Maldive con i figli non era apparsa strana, ovvio che una mamma sempre impegnata con il lavoro desideri passare del tempo con i suoi ragazzi, senza distrazioni. Una volta tornata a casa però Bacini è sempre e ancora assente.

Dov’è il compagno di Federica Panicucci?

Lei sta trascorrendo le vacanze nell’adorata Forte dei Marmi, lui non c’è. Federica è al Twiga Beach ma Marco Bacini non si è ancora visto in giro, di lui non c’è alcuna traccia. Sui social non pubblica post da fine maggio ma tra le storie di Instagram svela dove si trova. L’imprenditore ieri mattina era all’università Lum, impegnato con un intervento. Nel fine settimana raggiungerà Federica Panicucci in spiaggia?

Intanto, la conduttrice di Mattino 5 continua con i suoi deliziosi apertivi in spiaggia con le amiche. Posta foto come sempre perfette con i suoi outfit estivi ma non c’è un commento di Marco. Forse è solo il gossip che ipotizza, forse loro sono e saranno sempre la meravigliosa coppia che fa sognare. Prima o pi arriveranno le vere vacanze anche per il compagno di Federica Panicucci e in quel momento ne sapremo di più.