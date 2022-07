La data del matrimonio di Federica Pellegrini, i dettagli del sì a Matteo Giunta

Tutto sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il conto alla rovescia è iniziato, c'è la data delle nozze a Venezia

Il conto alla rovescia è iniziato, tra un mese esatto Federica Pellegrini e Matteo Giunta diranno sì. Il 27 agosto a Venezia, questa la data che svela il gossip, quella che i due promessi sposi non avevano ancora detto. Federica Pellegrini nelle sue interviste si era limitata ad anticipare la data parlando di fine agosto, fine estate. Erano già troppi i dettagli sul dove e quando. Il matrimonio di Federica Pellegrini di sabato un una delle città più belle d’Italia, l’ultimo sabato d’agosto. E’ la rivista Oggi a raccontare i dettagli delle nozze della Divina con il suo allenatore, con l’unico che è riuscito a farle sognare l’abito da sposa. La campionessa di nuoto e il suo allenatore diranno un sì di fine estate, dopo le vacanze. Non a caso in questi giorni Federica Pellegrini è con la sua famiglia, con i genitori e il fratello al Baglioni Resort Sardinia. Una specie di addio al nubilato da godersi in famiglia, perché quello con le amiche lo ha già vissuto.

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia il 27 agosto 2022

Sarà il matrimonio che ha sempre sognato da bambina, l’ha confidato più volte ed è così che ha voluto organizzare tutto. Sarà una sposa emozionata e se i dettagli più importanti restano top secret il settimanale Oggi rivela che gli invitati dovrebbero essere 160 ma non si sa altro.

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto” aveva anticipato emozionatissima e indaffarata nei preparativi. Le nozze si avvicinano, l’emozione è sempre più forte, i fan non vedono l’ora di ammirarli. Lei sarà in abito da sposa bianco, dovrebbe essere questa la sua scelta, tradizionale, come nei sogni da bambina.