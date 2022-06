Il matrimonio di Federica Pellegrini in chiesa, tradizionale ma c’è qualcosa che gli invitati dovranno fare

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta sarà celebrato a Venezia a fine agosto, manca ancora un po’ di tempo ma di queste nozze si parla già da tempo. Il matrimonio della campionessa di nuoto si preannuncia come quello dell’anno, anche se non tutti sono d’accordo, ma non c’è dubbio che la Pellegrini sia ben più famoso di altri grazie alle sue grandi vittorie in vasca e non solo. Ci sono già vari dettagli svelati dalla sposa, lei che ci ha messo un bel po’ prima di dire sì, prima di decidersi a fare il grande passo, adesso ha davanti agli occhi come vorrebbe il suo matrimonio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno le idee chiare, le hanno esposte tutte ad Enzo Miccio e adesso tocca a lui realizzare il loro sogno.

Cosa dovranno fare gli invitati al matrimonio di Federica Pellegrini

Le nozze tradizionali, in chiesa e con abito bianco, anche se Federica a La Stampa racconta che hanno provato anche ad immaginare altro ma poi sono tornati alla tradizione perché è con questa idea che lei è cresciuta ed evidentemente è il suo sogno. Non mancheranno i loro quattro cani, saranno presenti e non messi in un angolo.

“Noi il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato, ora tocca al nostro wedding planner, Enzo Miccio, metterlo in pratica. Io alzo le mani” confida la sposa che come testimone ha scelto suo fratello Alessandro. “Adesso gli tocca preparare il discorso. Mi aspetto discorsi intensi durante la festa, tanto per mettere pressione. Adesso che finalmente posso darla agli altri e non averla addosso, ecco quello non mi manca. Essere caricata di aspettative e proiezioni oltre che dei miei sogni. L’unico che resterà rilassato è lo sposo”. Quindi Federica Pellegrini si aspetta grandi emozioni dal suo matrimonio e desidera che siano gli altri a preoccuparsene.

Non a caso sono state le sue amiche ad organizzare l’addio al nubilato a Formentera, che lei ha molto apprezzato. A loro aveva chiesto di evitare gli spogliarellisti e tutte hanno rispettato il patto. Esigente la Pellegrini, non sarà semplice per Miccio renderla felici per il sì.