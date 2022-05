Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia con Miccio per organizzare il matrimonio

Felicità alle stelle per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i preparatiti per il matrimonio a Venezia entrano nel vivo, ci sono le scelte da fare ma tutto sotto la direzione di Enzo Miccio. Anche Federica Pellegrini per il suo matrimonio perfetto ha scelto il wedding planner più famoso della tv. Miccio è preoccupato, non per l’organizzazione delle nozze di Federica Pellegrini ma perché teme che gli sposi anticipino troppo ai follower. Desidera che tutto resti avvolto nel mistero, così l’effetto finale sarà come sempre spettacolare. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto di sposarsi a Venezia, una città importante per il loro amore. Indispensabile un sopralluogo in laguna per la location, per il menù, per scegliere con cura tutto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia per i preparativi del matrimonio

“Mah… chissà come sarà…” scrive la divina mostrando qualche foto della loro giornata a Venezia. Enzo Miccio interviene subito: “Che belli che siete ma mi raccomando non spoilerate troppo. Love”. Gli sposi hanno scelto Miccio per il matrimonio che sarà celebrato a fine agosto. Hanno anche scelto di condividere un po’ di dettagli e preparativi con i follower. Dopo tanti silenzi sul loro amore adesso che sono certi di volere stare sempre insieme adorano mostrarsi.

Sorridono abbracciati, stretti, felici. Mostrano l’arrivo a Venezia e poi con Enzo Miccio in un giardino meraviglioso. E’ la villa scelta per il matrimonio ma per il momento non dicono altro. Ci saranno di certo altri sopralluoghi, alle prove. Chissà se il matrimonio della Pellegrini sarà ancora più bello ed emozionante di quello organizzato da Miccio per Elettra Lamborghini. Ovviamente, non si è occupato lui delle nozze di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, di certo Federica non l’avrebbe scelto come suo wedding planner.