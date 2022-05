Federica Pellegrini, che sorpresa la torta di compleanno per Matteo Giunta

Per Federica Pellegrini il fidanzato è il suo supereroe, deve essere per questo che per festeggiare il compleanno di Matteo Giunta ha fatto preparare una torta speciale. Per l’allenatore di nuoto e futuro marito di Federica Pellegrini una festa di compleanno arrivata con una settimana di ritardo. C’è sempre tempo per festeggiare e Matteo Giunta doveva soffiare sulle 40 candeline e brindare con gli amici. E’ Federica Pellegrini ad avere preparato la festa di compleanno per il suo Matteo, l’ultima da single perché le nozze sono state annunciate per l’estate. Lei lo ha raggiunto a Livigno dove Matteo Giunta allena i nuotatori e poi sono tornati insieme a Verona nel loro ristorante preferito; ad attenderli gli amici e la simpaticissima torta.

Per Matteo Giunta un compleanno stile Hulk

Una torta di compleanno che in genere si sceglie per i bambini ma la Pellegrini l’ha voluta per i 40 anni del suo compagno. Forse Federica lo vede così, così forte, così enorme. Sulla torta ci sono anche i loro cagnolini ma soprattutto alla festa c’era tutta l’allegria e l’emozione. E’ stata Federica a portare al tavolo la torta, poi si è messa in disparte e felice si è goduta tutto il momento di auguri, la faccia sorpresa nel vedere la torta. Matteo Giunta ha posato imitando il personaggio della torta mentre gli amici stonavano la classica canzoncina di auguri che non piace a nessuno.

Non è ancora tutto pronto per il matrimonio, l’ex nuotatrice non ha anticipato molto ma a sorpresa ha annunciato che rinunciava al sì in primavera per non attendere ancora un anno. La coppia ha voglia di creare una famiglia, non ha più voglia di aspettare perché il momento giusto è arrivato.

Chissà se sabato Federica e Matteo hanno fatto gli auguri a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Di certo non erano tra gli invitati alle nozze sul Lago di Como.