L’addio al nubilato di Federica Pellegrini è con le sue damigelle in Puglia

Mancano pochi mesi al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e tra un preparativo e l’altro era già il momento giusto per l’addio al nubilato. La sposa ha già scelto l’abito ma non pensava ci volesse tanto per organizzare un matrimonio e lei lo desidera perfetto. Tra le nuove tradizioni c’è una bella vacanza con le amiche e Federica Pellegrini è partita con le amiche più care, cinque amiche con cui divertirsi nel fine settimana. La destinazione scelta è la Puglia tra sole e buon cibo ma soprattutto tante risate. Le amiche con cui la Pellegrini è partita per l’addio al nubilato sono le damigelle, sono le amiche del cuore. E’ Polignano il luogo magico che anticipa le nozze estive della campionessa di nuoto, un vero incanto tra sole e mare.

Federica Pellegrini si sposa ma prima c’è l’addio al nubilato

Avrebbe voluto sposarsi questa primavera ma non ha fatto in tempo con tutti i preparativi, non ha però resistito, non ha voluto attendere la prossima primavera e il matrimonio è stato annunciato per questa estate.

Una fuga con le amiche era necessaria, è arrivato il momento giusto per la Pellegrini di mettere su famiglia. Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti, Sara Franceschi, Martina Carraro, Laura Letrari sono le atlete del team di nozze della Pellegrini. Ha scelto loro per arrivare all’altare, ha scelto che ancora una volta lo sport facesse parte della sua vita. Non mancano le prove abito per le sue amiche, tutto deve essere perfetto e pronto per il giorno delle nozze.

Il gossip in questi giorni ha ipotizzato che Federica Pellegrini sia in dolce attesa, colpa del pancino leggermente arrotondato. E’ molto probabile che dopo questo fine settimana in Puglia il gossip sarà certo che la sposa è incinta, tutto per colpa delle cose buonissime che sta mangiando in queste ore.