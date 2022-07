Manuela Arcuri svela l’abito da sposa indossato in chiesa: una principessa molto seducente

Finalmente le foto di Manuela Arcuri in abito da sposa, quello indossato in chiesa

Finalmente sono arrivate anche le foto di Manuela Arcui in abito da sposa, abbiamo dovuto attendere l’esclusiva della rivista Chi. Del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco avevamo visto davvero poco, quasi niente, introvabili le foto degli sposi. Ed ecco spuntare l’album di nozze dalle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Si scopre che la Arcuri ha indossato tre abiti da sposa e che ha detto sì al suo compagno scegliendo un abito da principessa sexy. Ha avverato il suo sogno, la sua favola si è realizzata, ha sposato il papà di suo figlio Mattia, ha festeggiato con le persone più care nel Castello di Bracciano. Al settimanale di gossip Manuela Arcuri affida tutte le sue emozioni, prima tra tutte le parole del suo papà quando l’ha vista in abito da sposa.

L’abito da sposa per il sì in chiesa di Manuela Arcuri

“Quando mio papà è entrato e mi ha detto: quanto sei bella, sembri una principessa, mi sono commossa. E’ il momento più emozionante nella vita di una donna che sogna il matrimonio” confida Manuela ancora emozionata dopo avere tanto sognato le nozze.

Un primo abito da sposa di pizzo, sexy, seducente e così che è entrata in chiesa, con uno stile in cui si riconosce, romantica e sensuale. La tiara in contrasto con la scollatura profonda ma è così che Manuela Arcuri ha sognato e ha voluto il suo sì. “Ho trattenuto le lacrime e ho attraversato la navata – confida Manuela ricordando l’ingresso in chiesa – Annalisa Minetti cantava The prayer per accompagnarmi. Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito e così mi sono rilassata. Ho guardato i testimoni Alberto Tarallo e Giovanni Malagò e ho sorriso loro – poi la felicità totale – Al momento delle fedi è arrivato Mattia, accompagnato dall’Hallelujah cantato dalla Minetti. A quel punto, io e Giovanni ci siamo sciolti in lacrime”.