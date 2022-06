L’addio al nubilato di Manuela Arcuri e la data del matrimonio con il suo Giovanni

Per Manuela Arcuri un addio al nubilato diverso da quelli proposti sempre più spesso dalle influencer. Una visibilità minore, una maggiore semplicità, come il rapporto che Manuela Arcui e Giovanni Di Gianfrancesco vivono sui social, ovvero ben distanti dall’apparire. E’ questo che piace alla Arcuri dell’uomo che sta per sposare, perché al suo Giovanni non interesse che lei sia un’attrice, un personaggio famoso ma altro. In ogni caso l’addio al nubilato non può mancare e da un po’ di anni le promesse spose evadono con le amiche scegliendo un viaggio rilassante o pieno di divertimento. Manuela Arcuri ha scelto Mykonos e sull’isola appare felice e innamorata. I suoi divertenti occhiali rosa a forma di cuore, gli stessi indossati dalle amiche, annunciano in modo simpatico l’imminente matrimonio.

La data del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sposeranno il prossimo 22 luglio, a Bracciano. Mancano pochissime settimane all’evento, tutto è pronte per le nozze ma prima del sì l’attrice si gode l’addio al nubilato tutto al femminile.

Bellissima la Arcuri mostra un po’ della sua festa, del suo viaggio, tra le storie di Instagram, poi tornerà a concentrarsi sui preparativi. L’estate 2022 è piena di matrimoni vip dopo i due anni di stop a causa della pandemia.

A Mykonos champagne e musica sulla spiaggia ma per il resto l’Arcuri mantiene il segreto su ogni scelta fatta per le nozze. Molti immaginano come sarà l’abito da sposa di Manuela Arcuri ma lei potrebbe riservare delle sorprese, anche se ha già anticipato qualcosa. Intanto, si rilassa con le amiche pronta a festeggiare il matrimonio nella stessa location scelta da celebrità come Tom Cruise e Katie Holmes. Auguriamo alla coppia che a loro vada meglio. Lei ha sempre sognato di vivere in un castello ed è lì che vuole coronare il suo sogno. Ha atteso a lungo questo momento e il 22 luglio, il suo sì al papà di suo figlio, sta per arrivare.