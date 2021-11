Manuela Arcuri si sposa dopo una proposta di matrimonio unica

Un servizio dedicato a Manuela Arcuri questa settimana sulla rivista Chi. L’attrice ha infatti una bellissima notizia da condividere: «Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta!». Sul numero di Chi in edicola mercoledì Manuela Arcuri parla in esclusiva del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile al quale è legata da undici anni e dal quale ha avuto un figlio, Mattia, di sette anni. Dopo tanti anni finalmente arriva anche il matrimonio tanto atteso. L’attrice commenta: «Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: “Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…”. E così, finalmente, è arrivata».

Per Manuela Arcuri una proposta di matrimonio inattesa

L’attrice nella sua intervista per la rivista Chi racconta: «Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”».

Ci sono delle anticipazioni sul posto in cui sarà celebrato il matrimonio? Manuela spiega: «Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina».

E poi, sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, racconta: «Mi sento sempre sexy, anche se la vita cambia. Prima mi esponevo di più perché il mio lavoro lo richiedeva, adesso è diverso: lo sono lo stesso, ma in maniera meno pubblica». «Da piccola ero formosa, forse troppo per le passerelle di moda, ma le mie forme e il mio aspetto fisico hanno giocato a mio favore. È stato il mio biglietto da visita, sono felice di aver portato avanti un modello di bellezza naturale, sono fiera di essere una donna mediterranea» ha raccontato Manuela Arcuri in attesa di indossare l’abito da sposa per il matrimonio che a quanto pare sarà celebrato nel 2022.

Una vita, quella di Manuela, dedicata negli ultimi anni solo alla sua famiglia, in particolare a suo figlio. L’attrice racconta: «Nella mia carriera ho fatto tutto e rifarei tutto, è questo il bello. Quando ho avuto mio figlio mi sono dedicata completamente a lui proprio perché ero soddisfatta, appagata. Mi sono presa il mio tempo, sono una mamma all’antica, posso dire che non c’è mai stato un momento della sua vita e della sua crescita in cui non fossi accanto a lui».

