Manuela Arcuri svela i dettagli del matrimonio, dall’abito da sposa al castello

Finalmente Manuela Arcuri si sposa e del matrimonio anticipa i dettagli, dalla data all’abito da sposa, dalla location ai testimoni. E’ la rivista Chi a raccontare del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo la proposta arrivata in autunno adesso le nozze da favola perché l’attrice aveva promesso che sarebbe stato un vero matrimonio da principessa. Infatti, la Arcuri si sposerà in un castello. Non poteva scegliere luogo più romantico per il suo sì con l’uomo che ama, con il padre di suo figlio. La data del matrimonio di Manuela Arcuri è prevista per il 22 luglio, nozze in piena estate al castello Odelscalchi sul lago di Bracciano; sì è lo stesso castello che ha accolto Tom Cruise e Katie Holmes per le loro nozze, lo stesso che ancora prima ha visto dire sì Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Manuela Arcuri realizza il suo sogno in un castello

“Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine” ha confidato l’attrice al settimanale di Alfonso Signorini aggiungendo: “Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortuna: ho ottenuto quello che volevo e sono felice”.

Manuela Arcuri ha già scelto l’abito da sposa, anzi due abiti, uno per la festa e uno per il sì. Quello che indosserà in chiesa sarà bianco, tradizionale, poi il cambio con un altro abito prezioso: “Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”.Aveva anche pensato al mare di Sabaudia ma alla fine ha scelto una location che l’ha fatta innamorare. Testimoni saranno il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. La Arcuri rivela anche che l’addio al celibato sarà a Ibiza, mentre quello al nubilato sarà in Europa con le amiche.