Federica Panicucci: Marco Bacini è tornato e adesso tutti zitti

Federica Panicucci era rimasta in silenzio sulla lunga assenza di Marco Bacini ma adesso il suo fidanzato è tornato

Federica Panicucci continua a pubblicare foto da sola sul suo profilo Instagram ma tra le storie si è tolta la soddisfazione di mostrare il ritorno del suo Marco. Federica Panicucci e Marco Bacini da tanto tempo non apparivano più insieme, così follower e gossip hanno ipotizzato che la coppia fosse scoppiata. La conduttrice di Mattino Cinque ha smentito tutto e tutti e con un gran sorriso ha mostrato per pochi secondi il suo fidanzato. La Panicucci è impegnata in un nuovo programma, non lo dice ufficialmente ma mostra la sediolina che ricordiamo tutti. E’ sul set e sta lavorando e soffrendo il caldo, non mostra come è vestita ma mentre riprende tutto annuncia che non è sola. Si avvicina Marco Bacini, continua a sorridere e non le serve aggiungere altro. In due secondi Federica Panicucci ha allontanato i pettegolezzi, ha smentito chi pensava si fossero lasciati.

Federica Panicucci e Marco Bacini stanno ancora insieme

Avranno fatto gli scongiuri contro i pettegoli ma è anche vero che non hanno fatto niente per evitare che il gossip pensasse a una separazione. Prima la vacanza alle Maldive di Federica con i figli, poi l’arrivo a Forte dei Marmi da sola e tutto sempre senza dire una parola sul suo compagno.

Da tempo si vocifera stiano organizzando il loro matrimonio ma l’annuncio non arriva mai, non ci sono indizi né dettagli. La storia d’amore però procede a gonfie vele, alla fine Federica Panicucci e Marco Bacini si sono arresi mostrandosi per pochi secondi uno accanto all’altra, innamorati come sempre ma forse ancora lontani dal sì.

“Non posso farvi vedere come sono vestita, non posso farvi vedere la scena, però posso farvi vedere che non sono sola, con me c’è Marco” questo il commento con un sorriso enorme della Panicucci che ha preso il posto di Nicola Savino in Back to school e che ha ricevuto la sorpresa di Marco arrivato durante le registrazioni.