Ilary Blasi, Totti e Noemi alla stessa festa: proseguono i pettegolezzi

Erano nello stesso locale di Roma. Totti, Ilary Blasi e Francesco Totti alla stessa festa

La tranquillità per assenza di pettegolezzi è ancora lontana per Ilary Blasi e Francesco Totti perché il gossip prosegue, salta fuori di tutto, adesso anche che la coppia era alla stessa festa con Noemi. Mentre si attende che Totti dica la sua verità dopo le fastidiose chiacchiere pubblicate dalla rivista Chi, c’è un video portato a galla da Dagospia, ripreso da Oggi. Le immagini mostrano Ilary Blasi e Francesco Totti al tavolo nel ristorante La Villa, zona Monteverde a Roma, con un gruppo di amici, è ottobre del 2021 e ad un altro tavolo c’è Noemi, la presunta nuova compagna dell’ex calciatore. Non ci sarebbe niente di così strano, inoltre animatore della serata sembra sia Alex Nuccetelli. Non c’è nessun incontro tra Noemi e Francesco, i due gruppi sono distanti. Il gossip però parla di nuovi dettagli del triangolo. Il gossip dice troppo senza sapere ma se ipotizza forse qualcuno ha raccontato.

Il video di Totti, Ilary Blasi e Noemi nello stesso locale

Cosa c’è di strano, sono tutti di Roma, quello è un locale famoso. Dagospia fa il suo mestiere e scrive: “Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di “montaggio” al video?”. Noemi balla in piedi davanti al suo tavolo a poca distanza dal tavolo dove siedono Totti e Ilary. I maligni ipotizzano di tutto, noi attendiamo che l’ex capitano della Roma metta un punto a tutto questo, che dica la sua verità, come annunciato dal Corriere.

L’intenzione di Ilary Blasi e Francesco Totti adesso è di certo quella di proteggere i loro tre figli da tutto il gossip ma per l’ex coppia sembra non ci sia pace. Passano i giorni e i pettegolezzi non si placano.