Francesco Totti stanco delle insinuazioni e bugie dei giornali: pronto a raccontare tutto

Dopo le tante voci circolate sul divorzio da Ilary Blasi, Francesco Totti sarebbe pronto a dire la sua raccontando tutta la verità sulla fine del matrimonio

Dal Corriere della sera arrivano dei rumors molto interessanti che riguardano la notizia bomba dell’estate. Il gossip più chiacchierato, il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I diretti interessati nicchiano, non parlano e leggono sui giornali quello che sarebbe successo tra loro. E proprio le notizie delle ultime ore, avrebbero scatenato la reazione furiosa di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma infatti, non avrebbe affatto gradito le indiscrezioni trapelate circa quello che sarebbe accaduto negli ultimi mesi tra lui e Ilary. Ieri infatti, sulla rivista Chi, è stato raccontato un aneddoto che, a detta dell’ex calciatore, non troverebbe nessun riscontro. Anche per questo, a quanto pare, il romano, sarebbe pronto a raccontare in una intervista, tutta la sua verità. Potrebbe farlo sui giornali, potrebbe farlo con un video sui social. Al momento non è dato neppure sapere se questo suo malumore sia reale o meno…

La rivelazione di Chi che ha fatto infuriare Totti

Ma qual è stata questa rivelazione così grave da far infuriare l’ex marito di Ilary Blasi? E’ stata la notizia più letta di ieri: secondo quanto raccontato sulla rivista diretta da Signorini, Ilary Blasi avrebbe scoperto il tradimento grazie al racconto della piccola Isabel. La bambina avrebbe parlato alla mamma di alcuni nuovi amichetti con i quali il pomeriggio giocava. La conduttrice, insospettita dal racconto di Isabel, avrebbe deciso di assumere un investigatore privato per far seguire suo marito e avrebbe scoperto quello che mai avrebbe voluto scoprire. Il tradimento di Totti ma non solo. Francesco, secondo quanto raccontato dalla rivista diretta da Signorini, avrebbe portato la piccola Isabel in casa di quella che oggi sarebbe la sua fidanzata e ai tempi, la sua amante. Giocava con i figli di Noemi, la piccola Isabel. Una cosa inaccettabile, è chiaro.

E ieri sera, la reazione di Totti. L’ex calciatore sarebbe furiosi per quello che i giornali stanno raccontando. A suo dire tutte menzogne, illazioni, tutte cose che non corrisponderebbero al vero. Ed è per questo motivo che l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a parlare, raccontando la sua verità e facendo chiarezza su questa storia. Lo farà davvero?