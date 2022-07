Le dichiarazioni d’amore di Flora Canto ed Enrico Brignano, il video che ha fatto piangere la sposa

Emozioni e romanticismo ieri al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano. La sposa in lacrime mentre guarda il video della loro storia d'amore

Flora Canto ed Enrico Brignano non hanno ancora condiviso foto e video del loro matrimonio, le emozioni invece sono in primo piano. Ieri non sono mancate le dichiarazioni d’amore di Brignano e Flora Canto, non sono mancate le lacrime di entrambi commossi perché il sì è arrivato dopo averlo desiderato fino in fondo. C’erano i paparazzi al matrimonio che si è celebrato ieri 30 luglio 2022, lo rivela un invitato che rimprovera Matilde Brandi di scattare foto. La ballerina non ha pubblicato foto ma video, immagini che mostrano con quanto amore ieri i due attori si sono sposati. La prima dichiarazione d’amore è di Brignano. Lui sempre così riservato ieri si è lasciato andare. Lui che in abito da sposo guarda il mare, l’orizzonte, il suo futuro con la madre dei suoi figli e scrive: “Riflessivo pensieroso innamorato” tagga Flora e poi l’attende emozionato. Flora ha scelto di postare la fede, la buonanotte quando la festa è finita e sogna il suo futuro. Shallow è il brano che sceglie per accompagnare l’immagine, un significato profondo, quello che indica che dopo tutto bisogna crederci, i sogni si possono realizzare.

Enrico Brignano e Flora Canto che emozione il video della loro storia d’amore

Un matrimonio romantico, un vero spettacolo, tutto meraviglioso. Ed è sempre Matilde Brandi a mostrare le immagini. Si scoprono il verde dell’immenso giardino e le luci a un passo dal mare, l’allegria di tutti gli invitati, la dolcezza degli sposi, il palco, immancabile per due artisti come Flora Canto ed Enrico Brignano.

Salgono sul palco entrambi e dopo il più romantico dei lenti sulle note di “L’emozione non ha voce” Flora si siede ed Enrico introduce il video che la fa piangere, la dichiarazione d’amore più bella.

Immagini che raccontano tutto della loro storia, dal come si sono conosciuti, le difficoltà attraversate, il lavoro che diventa vita privata e viceversa. La sposa asciuga le lacrime, Brignano è emozionatissimo, continua una meravigliosa storia d’amore.