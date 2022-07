Il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto: che emozione dopo 8 anni d’amore ( VIDEO)

Sui social le prime foto del matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano celebrato il 30 luglio

Che emozione vedere Enrico Brignano raggiungere il chiosco dove è stato celebrato il matrimonio, con il piccolo in braccio e sua madre accanto. E’ un video pieno di emozioni quello che su instagram mostra alcune delle immagini del matrimonio dell’attore e Flora Canto. Ed è stato altrettanto emozionante vedere Flora, commossa, raggiungere quello che sarebbe diventato da lì a poco suo marito, al braccio di suo padre. Dopo otto anni d’amore e la nascita di due figli, Flora Canto ed Enrico Brignano sono marito e moglie. I due sposi, hanno celebrato questa unione con una semplice foto su instagram: è una immagine che mostra le loro mani, adesso con una fede al dito, simbolo di amore eterno.

Il matrimonio di Enrico Briganno e Flora Canto: la location

Hanno giocato in casa Enrico Brignano e Flora Canto che, poco prima delle nozze, non hanno rivelato molto su quella che sarebbe stata la location dell’evento. Ma grazie soprattutto alle prime foto postate in rete dagli invitati, è stato possibile capire dove il matrimonio è stato celebrato. Se gli indizi sono corretti, gli sposi hanno scelto l’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, poco distante da Roma. Una dimora di lusso a due passi dalla spiaggia, da cui si sente il rumore delle onde spumeggianti e il profumo di salsedine. Ed effettivamente sia Enrico Brignano che Flora, poche ore prima del lieto evento, avevano postato sui social proprio le foto del mare, testimone privilegiato di questo grande amore.

Per il giorno delle nozze, Enrico Brignano ha indossato un classico completo scuro con camicia bianca e cravatta grigia. Flora bellissima nel suo abito da principessa, dovrebbe aver optato per un vestiti Pronovias ( anche se i dettagli arriveranno nelle prossime ore). Dalle foto e dai video circolati sui social, possiamo ammirare un abito bianco, con scollo a cuore, lungo strascico e velo incastonato tra i capelli raccolti in uno chignon. Tra le mani, un bouquet di rose candide. Il matrimonio è stato celebrato nel giardino della dimora alla presenza di tutti gli invitati.

Accanto a Flora, come testimoni di questo amore nel giorno delle nozze, l’attrice Tosca D’Aquino, la sua compagna di scuola Erica e le sue due amiche di una vita, Benedetta e Isabella. Enrico Brignano invece, ha avuto al suo fianco suo fratello Rino e a due amici. Sarebbero stati 150 gli invitati alle nozze.

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano: video