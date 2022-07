Bellissima Matilde Brandi al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano svela la location

Mentre Flora Canto ed Enrico Brignano si godono il loro giorno più bello, il matrimonio, c’è un’invitata speciale che svela qualcosina sulle nozze. Poco prima dell’inizio della cerimonia Matilde Brandi ha pubblicato un po’ di immagini svelando l’angolo di paradiso scelto da Flora Canto ed Enrico Brignano per le nozze. Lei è una delle amiche più care della sposa e non avendo un ruolo di rilievo si lascia andare alle foto che mostrano il suo meraviglioso abito e qualche indizio sugli sposi. E’ emozionata per Flora ed Enrico, felice per il loro sì così tanto atteso. Matilde Brandi è davvero bellissima, ha scelto un abito che le dona molto ma tutti attendono la sposa, tutti desiderano le prime immagini del matrimonio di Flora Canto e Brignano. Matilde soddisferà la curiosità dei fan in attesa?

Qual è la location scelta per il matrimonio da Enrico Brignano e Flora Canto?

La sposa aveva già anticipato che desiderava un matrimonio all’americana, che avrebbe scelto il cielo come soffitto e che il mare era perfetto in estate. Ieri sera Flora Canto e Brignano si sono goduti insieme la loro ultima serata da “signorini”. Romantici, dolcissimi, pronti a riflettere sul passo che oggi stanno per compiere. Questa mattina Flora ha pubblicato l’ultima foto prima di iniziare i preparativi: dalla finestra il mare, il cielo con le nuvole, anche quelle perfette.

Anche dal profilo social di Tosca D’Aquino non c’è nulla che racconti del matrimonio dei suoi amici. L’attrice napoletana è tra le testimoni della sposa, è la migliore amica di Tosca, anche lei ha desiderato questa giornata almeno quanto gli sposi. Tutti impegnati nell’attendere Flora Canto ed Ernico Brignano, si sa che il colore scelto è il bianco, che la piccola Martina sarà in bianco come la sua mamma e il piccolo di casa sarà vestito come il papà. “Ci saranno quattro violiniste ad accompagnarmi dal mio ingresso all’arco dei fiori dove ci sarà Enrico” aveva anticipato la Canto. Attendiamo le immagini di un matrimonio molto romantico.