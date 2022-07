Flora Canto inizia la preparazione per il matrimonio: “Colore sposa fatto”

Mancano pochi giorni al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano e la sposa mostra il colore dei capelli e la prova trucco

Mancano pochi giorni al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano e la sposa oggi ha iniziato la sua preparazione. Flora Canto ha dato un nuovo colore ai suoi capelli, li ha voluti più chiari. Addio alle sfumature rame ed ecco un colore che si avvicina di più al biondo, perfetto per illuminare il suo viso un po’ abbronzato. L’attrice si è messa nelle mani del fidatissimo Gianluca Villani, un po’ di ansia prima di iniziare il lavoro con la sposa che ha dolcemente minacciato l’hai stylist in caso di errore. Non a caso oggi Flora Canto ha scelto un look total white. Non solo capelli ma anche prova trucco per lei che il 30 luglio sarà una sposa meravigliosa. Ed è sempre sul suo profilo Instagram che la compagna di Enrico Brignano ha mostrato anche un inizio di make up. E’ da quando l’attore romano le ha chiesto di sposarlo che Flora rende partecipi le sue follower dei vari momenti, delle scelte, dell’emozione che sta vivendo, tutto come sempre con la sua ironia. Simpatia e bellezza che tutti apprezzano ma scommettiamo che il giorno delle nozze ci sarà anche una lacrimuccia.

Flora Canto sposa, manca poco al matrimonio

Manca pochissimo al matrimonio le ricorda l’amico hair stylist, mancano cinque giorni, il conto alla rovescia è iniziato e Flora Canto inizia ad avere l’ansia. Per scaricarla balla e canta e su Instagram svela un po’ della sua preparazione.

Pochi giorni fa Brignano e Flora hanno festeggiato il primo anno del loro piccolo Niccolò. Dolcissima la dedica della bellissima mamma al suo bambino. “A te che hai stravolto la mia vita per la seconda volta e l’hai resa ancora più bella.. A te che mi regali i tuoi sorrisi a 4 denti(ni) e ti lecchi anche le briciole della pizza che ti restano sparse tra mani e guance.. a te che sei la morbidezza fatta persona..a te che sei parte di me.. Buon Primo compleanno amore mio dolcissimo”. Manca pochissimo e di certo in questi giorni la sposa mostrerà un po’ delle sue giornate piene di emozioni.