Boateng e Valentina Fradegrada aspettano un bebè? La foto che sembra annunciare la dolce attesa

La moglie di Boateng è incinta? Valentina Fradegrada forse ha involontariamente mostrato la foto sbagliata

Valentina Fradegrada è incinta? La moglie di Boateng forse è in dolce attesa, la coppia che si è sposata meno di due mesi forse attende il primo figlio. E’ un equivoco o davvero la bella influencer neo meglio di Kevin Prince Boateng è incinta? Tutto arriva come sempre dai social, lei ovviamente è motlo presente su Instagram e tra la ultime storie potrebbe avere commesso un errore. Valentina Fradegrada scatta un selfie davanti allo specchio e l’indizio social è servito, il risultato è un bel gossip. Adesso i fan attendono con ansia la conferma di Valentina e Boateng. Stano insieme da un anno, dallo scorso agosto e si sono sposati davvero da poco tempo ma vista la passione e l’amore unico che li lega forse davvero hanno già intenzione di allargare la famiglia. Arriviamo alla foto che avrebbe svelato tutto.

Valentina Fradegrada mostra per sbaglio l’ecografia?

Ci sono sempre tanti occhi attenti che guardano con cura le foto, i post pubblicati sui social e se osservate la foto della Fradegrada, quella in cui tiene in mano il telefonino mentre scatta il selfie allo specchio, si può notare nascosta tra le dita una ecografia. Il selfie mostra sul retro della cover del cellulare la dolce attesa? Possibile che alla moglie di Boateng sia sfuggito il particolare? Se è vero magari è un annuncio che ha voluto fare per i veri affezionati.

Per il calciatore sarebbe il terzo figlio, tutti da madri diverse. Il primo avuto dalla prima moglie Jennifer, Jermain Prince, il secondo dalla seconda moglie Melissa Satta, Maddox. Il terzo potrebbe essere in arrivo. Attendiamo il seguito e potrebbe essere davvero il loro modo più dolce per festeggiare i due mesi dal sì. Un matrimonio celebrato in Toscana con una suggestiva cerimonia all’aperto.