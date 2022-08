Belen e Stefano tornano bambini al parco con i figli

Il video di Belen e Stefano che pazzi d'amore giocano al parco, sono così felici con Santiago e Luna ad Albarella

Belen e Stefano innamorati fanno innamorare tutti, sono così belli e innamorati e non solo non si nascondono più ma appaiono per la prima volta con la famiglia al completo, figli e nonni. Sono tutti all’Isola di Albarella, sono in vacanza, finalmente tutti insieme. Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi mesi hanno sempre fatto in modo di incontrarsi tra un lavoro e l’altro rincorrendosi per stare insieme il più possibile. Con loro spesso c’era anche Santiago ma ad Albarella la famiglia si ritrova nella villa, al parco, in bici, tutto appare perfetto. Le risate di Stefano e Belen si sentono in ogni video, la complicità è evidente e la semplicità che mostrano non l’avevamo mai vista. Al parco per fare giocare i figli Santiago e Luna ma poi sono loro due che si divertono come due bambini. Il ritorno a casa in bici, Luna è con la sua mamma, poco più distanti ci sono anche i nonni, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Arrivano tutti alla villa e Luna si esercita con i suoi passetti. Belen la incita ma si sente anche la voce di Stefano che le dice quanto è brava.

Belen pubblica i video della sua meravigliosa famiglia ad Albarella

Coccole e risate, questa estate 2022 per Belen e Stefano è perfetta. Proprio nel momento in cui nessuno pensava più a loro due come coppia sono tornati insieme e hanno dimostrato che l’amore e la saggezza possono superare tutto. De Martino ha commentato che non vuole di certo fare il padre di Luna che per lui è uno zio, perché è la sorellina di suo figlio. Un legame che crescerà anno dopo anno.

Belen e Stefano non sono mai stati così felici, così sicuri del loro amore, della famiglia che questa volta terranno unita per sempre. Antonino Spinalbese è fidanzato con Giulia Tordini, si prepara per il suo ingresso nella casa del GF Vip, sperando che niente possa turbare l’equilibrio creato soprattutto per i bambini.