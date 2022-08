Flora Canto svela due imprevisti nel giorno del matrimonio: poteva diventare un incubo

Flora Canto ha raccontato delle sue preoccupazioni per il giorno del matrimonio: due imprevisti che potevano rovinare tutto

Nella sua intervista al settimanale Gente, Flora Canto racconta del giorno più bello della sua vita, uno dei giorni più belli della sua vita, dopo la nascita dei due figli che lei ed Enrico Brignano hanno! Il giorno del matrimonio, che è stato quasi del tutto perfetto. La bella attrice ha rivelato che la mattinata non era iniziata nel migliore dei modi e ci sono stati ben due imprevisti che però fortunatamente, sono stati risolti e il giorno da favola che lei ed Enrico hanno vissuto, non ha avuto macchie! Tutto è bene quel che finisce bene però le preoccupazioni, almeno al mattino presto, non sono mancate. Flora Canto infatti ha rivelato che poche ore prima delle nozze, nella bellissima location che lei ed Enrico hanno scelto, il tempo non sembrava essere dei migliori. Qualche gocciolina infatti, ha messo in agitazione Flora. Se è vero che la sposa bagnata è una sposa fortunata, è anche vero che quanto organizzi un ricevimento all’aperto, speri sempre che non piova e che fili tutto liscio. Alla fine, il clima, è stato benevolo ed è filato tutto liscio.

Piccoli problemi di salute per Enrico Brignano

L’attrice romana ha anche rivelato un altro aneddoto sul giorno del matrimonio. Lei ed Enrico Brignano hanno dormito insieme, per praticità visto che ci sono anche i bambini, e quando al mattino si sono svegliati, c’è stata una amara sorpresa. Enrico infatti era bloccato con la schiena a causa del colpo della strega, non riusciva a stare dritto. Flora ha dovuto fargli una puntura per rimetterlo in sesto! Ma anche questa situazione, è stata gestita nel migliore dei modi e alla fine, gli sposi si sono goduti il giorno delle nozze. Merito forse anche del sale che la wedding planner ha distribuito ovunque, per scongiurare imprevisti. Ha funzionato!