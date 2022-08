Gli abiti da sposa di Flora Canto e la foto più bella del matrimonio

Flora Canto pubblica le prime foto dell'abito da sposa indossato per il sì ad Enrico Brignano

Sabato 30 luglio 2022 Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati, solo oggi l’attrice mostra il suo abito da sposa, il primo dei due indossati per il suo matrimonio da favola. Poche foto postate da Flora Canto in abito da sposa per dire grazie a chi ha esaudito il suo desiderio. Due i vestiti bianchi scelti per le nozze, ed è al primo, l’abito da sposa del sì, che Flora dedica i primi scatti, quelli che saranno nel suo album di nozze. “Un grazie immenso a loro” e tagga l’atelier Pronovias e Alessandra Rinaudo perché sono loro che l’hanno vestita come una regina. E’ così che si è sentita nel suo giorno, una regina. Incantevole davvero la prima foto con il velo, poi lo scatto senza velo, semplicità ed eleganza.

La foto più bella del matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano

Subito dopo il sì, lo scambio delle promesse, il bacio degli sposi, gli sguardi così vicini e Martina, la primogenita, che va incontro alla mamma e al papà. “La nostra incredibile favola…” scrive Flora che poi aggiunge la foto di Niccolò che sembra suonare davvero il pianoforte.

Nessuna foto del secondo abito da sposa indossato da Flora Canto per il ricevimento, anche se Matilde Brandi l’ha già mostrato con i suoi video. La Canto ha voluto regalare qualche scatto in anticipo ai suoi follower ma avvisa che tra qualche giorno ci saranno tutte le foto e i dettagli delle nozze sul settimanale Gente.

Infine, ringrazia la sua wedding planner: “A te dedicherò un lungo post… tra qualche giorno… per ora posso solo dirti un immenso grazie per l’amore, la gioia e il sale grosso che hai messo in questa giornata. La mia dolcissima Wedding… senza la quale sarebbe stato impossibile fare tutto. Ti voglio bene”.