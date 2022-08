Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si allenano insieme

Sono bellissimi insieme Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si allenano soddisfatti

Michelle Hunziker è tornata dalla settimana di vacanza con Giovanni Angiolini e carica torna ad allenarsi ma con lei c’è anche Eros Ramazzotti. E’ l’ex marito che mostra che sono insieme e lei condivide felice la storia. “Finalmente! Oggi ripasso di Kyokushinkai con Senpai Simona” commenta la Hunziker mentre Eros fiero riprende tutto. E’ bellissimo per i fan dell’ex coppia rivederli insieme ma è una gran soddisfazione soprattutto per Ramazzotti avere influenzato la mamma della sua Aurora con una disciplina che a lui ha dato molto. Lei aveva già ringraziato il cantante per averle mostrato che è possibile rimettersi in gioco e sentirsi più forti non solo fisicamente. Per loro due ne vale davvero la pena sudare per una disciplina che regala tante soddisfazioni e non solo mentre si allenano.

Eros Ramazzotti pubblica il video con Michelle Hunziker

Sui social Michelle Hunziker ne ha parlato più volte e il giorno in cui ha ringraziato Eros era quello del suo primo esame: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi” e tutto questo è parte di un legame che è sempre più forte.

Eros e Michelle hanno sofferto molto in passato per il loro divorzio ma sono stati capaci di crescere Aurora uniti. Magari qualcuno non ha permesso ai due ex di frequentarsi ma adesso nessuno li può più separare.

I fan continuano a sperare che tornino insieme, la figlia spera non accada mai perché è certa che distruggerebbero tutto. Insieme da amici così complici sono bellissimi. “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando incontro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena” ha confessato Michelle il giorno dell’esame in cui ha ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quelle previste. Quante soddisfazioni perché lei con Eros accanto.