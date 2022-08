Alberto di Monaco in vacanza ci va senza Charlene ma con i figli e la baby sitter

Alberto di Monaco in vacanza sullo yacht con i figli ma senza Charlene Wittstock

E’ tempo di vacanza per Alberto di Monaco ma sullo yacht con il principe e i figli non c’è Charlene di Monaco. C’è invece la baby sitter ma Alberto di Monaco non perde occasione per occuparsi dei suoi figli, lo fa da sempre ma soprattutto da quando Charlene Wittstock si è assentata partendo per il famoso viaggio in Sudafrica. E’ tornata ormai da tempo ma nonostante tutto si continua a parlare di crisi, separazione, accordi. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto del principe Alberto di Monaco in vacanza senza la moglie, così ancora una volta si riaccendono i riflettori sul loro matrimonio. Lui ha negato in tutti i modi ci siano problemi tra loro, ha chiesto di evitare di parlarne, hanno due figli da proteggere dai pettegolezzi. Charlene è così apparsa sempre più presente agli eventi ufficiali ma adesso le vacanze estive sembra li separino di nuovo.

Perché Charlene di Monaco non è in vacanza con il principe e i figli?

I gemelli Jacques e Gabriella hanno solo 7 anni e con loro c’è la baby sitter. Avvistati a bordo dello yacht sono in Corsica, fotografati anche mentre nuotano con il papà. A bordo non c’è un’altra presenza femminile, solo chi si occupa dei bambini. Della principessa non si niente, è di nuovo scomparsa perché non aggiorna i social dal primo luglio. Terminati gli impegni pubblici non è più apparsa vicino al marito o con i figli.

C’è da aggiungere che lei aveva già avvisato che era ancora fragile, che di certo la famiglia era la sua priorità ma che doveva procedere con calma ammettendo che la strada per la guarigione era già stata dolorosa e difficile. “È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita – ha commentato lei un po’ di tempo fa – Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli”.