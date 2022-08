E’ finita tra Eleonora Berlusconi e Guy Binns, lei è in vacanza con Cecilia Rodriguez

Dopo 11 anni e tre figli è finita tra Eleonora Berlusconi e Guy Binns. Prima vacanza da single per la figlia di Silvio Berlusconi

Prima vacanza da single per Eleonora Berlusconi che dopo 11 anni e tre figli ha lasciato Guy Binns. Era quasi inevitabile l’addio tra i due dopo i pettegolezzi sul tradimento del suo storico compagno. Notizia che arrivava dalle immagini di Binns che baciava un’altra a Parco Sempione, a Milano. La coppia ha gestito tutto senza fare rumore ma adesso il gossip scopre che Eleonora Berlusconi e Guy Binns non stanno più insieme. La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è in vacanza in Sardegna, la prima vacanza da single dopo tanti anni e dopo essere diventata mamma di Riccardo, Flora e Artemisia, di 9, 5 e 2 anni. Una vita di coppia vissuta tra Londra, Milano e la Brianza e adesso la rivista Chi pubblica le foto dell’estate 2022 con alcuni amici, tra questi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Eleonora Berlusconi corteggiatissima in Sardegna

Dopo anni di vacanze in famiglia c’è la prima estate da single per la figlia di Berlusconi. Qualche giorno di relax in Sardegna e tantissimi corteggiatori. Tra gli amici spiccano Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Alvise Rigo, Stefano Moderna e Daniele Scardina, l’ex di Diletta Leotta. Chiacchiere, bagno in mare e poi Eleonora e tutta la compagnia hanno raggiunto lo yacht di famiglia.

Una vacanza in pieno relax e divertimento e come sempre Eleonora Berlusconi non rilascia interviste, non parla della sua vita privata e prosegue in totale riservatezza. Anche se il gossip più volte ha parlato di lei, raccontato non solo del tradimento, della presunta crisi ma anche di una paparazzata che la riguarda. Qualche settimana fa la figlia è infatti stata paparazzata insieme al calciatore del Basilea, Pajtim Kasami, i due si sono concessi un’escursione in barca nell’arcipelago della Maddalena, ma non si sa altro. Di certo nella famiglia di Berlusconi la fortuna in amore non è sempre di casa.