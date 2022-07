Luigi Berlusconi nella villa in Sardegna con la famiglia: è un papà dolcissimo

E’ un papà dolcissimo Luigi Berlusconi che al mare si occupa del suo bellissimo Emanuele Silvio, il primo figlio. Federica Fumagalli è in dolce attesa, ad ottobre nascerà il secondo figlio; non si sa ancora se sarà maschio o femmina ma una seconda gravidanza così vicina alla prima è davvero faticosa. C’è bisogno delle vacanze e tutti e tre insieme si godono il relax e regalano tutte le attenzioni al piccolo di casa che ha quasi 1 anno. E’ la loro prima estate al mare in tre e sarà anche l’ultima perché Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli hanno deciso di allargare subito la famiglia. Anche loro sono molto discreti, come gli altri fratelli Berlusconi; non amano mostrarsi sui social, non desiderano apparire ma solo godersi la vita quotidiana ben distanti dai social e dai curiosi. I paparazzi però sono sempre in agguato e le foto in spiaggia finiscono sulla rivista Chi.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli in vacanza in Sardegna

Un’estate a Villa Certosa, alla ricerca della “semplicità” con il piccolo Emanuele Silvio che il 28 luglio festeggerà il suo primo compleanno. Per lui il vero regalo sarà il fratellino o la sorellina con cui crescerà come fossero gemelli, perché saranno praticamente coetanei.

Luigi e Federica si sono conosciuti all’Università Bocconi nel 2021, 8 anni dopo è arrivato il sì nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Ed è a Milano che continuano a vivere. Per la coppia e il loro primogenito è forte il legame con Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Durante il loro soggiorno nella residenza di famiglia in Sardegna infatti sono arrivati anche l’ex premier e la compagna, anche si sono trattenuti poco lasciando poi tutto l’enorme spazio ai giovani. In quei giorni Silvio Berlusconi si è anche lasciato andare a dimostrazioni d’affetto sui social facendo sapere a tutti di avere trascorso una bellissima giornata in famiglia con il suo bellissimo nipotino.