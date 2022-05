Al battesimo del piccolo Berlusconi il primo incontro tra Veronica Lario e Marta Fascina

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli hanno festeggiato il battesimo del loro piccolo Emanuele Silvio. A luglio il piccolo Berlusconi compirà un anno ma è evidente che i genitori abbiano atteso tempi più sereni per organizzare una festa che potesse riunire tutta o quasi tutta la famiglia. Al battesimo del figlio di Luigi Berlusconi c’erano infatti sia la mamma, Veronica Lario, che Silvio Berlusconi con la sua nuova compagna. Sembra che tra la Lario e Marta Fascina sia stata l’occasione del primo incontro. Presenti al battesimo anche Barbara ed Eleonora Berlusconi con i compagni e i figli, Marina Berlusconi e il marito Maurizio Vandia. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto dell’evento e riportare che tra l’ex moglie e l’attuale compagna del cavaliere ci sarebbe stato un cordiale saluto e che entrambe ovviamente hanno retto bene il ruolo ma non deve essere stato semplice. La Lario e Berlusconi si sono separati nel 2014 e tra loro le liti sono state importanti. Sabato scorso però tutto è andato nel modo migliore e nella villa di Macherio gli invitati dopo la cerimonia hanno gustato sereni un ottimo pranzo.

Al battesimo del figlio di Luigi Berlusconi un importante annuncio

Silvio Berlusconi sta per diventare nonno per la 15esima volta. Sono proprio Lugi e Federica che daranno un altro erede alla famiglia, un fratello o una sorella al loro Emanuele Silvio. Federica Fumagalli è già al quinto mese di gravidanza, pur volendo non poteva più nascondere la sua seconda dolce attesa. Doppia festa quindi per la famiglia, per i genitori e per i nonni.

E’ nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio che la famiglia si è per il battesimo di Emanuele Silvio Berlusconi ed è alla presenza della madre e del padre che Luigi ha annunciato che presto sarà padre per la seconda volta.

Silvio Berlusconi sembra volere trascorrere più tempo possibile con la famiglia; di recente l’abbiamo visto anche a Portofino per il compleanno di Pier Silvio.