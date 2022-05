Il regalo di Silvia Toffanin che ha reso felice Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha compiuto gli anni il 28 aprile ma ha festeggiato il compleanno qualche giorno dopo con la sorpresa organizzata da Silvia Toffanin e i loro figli. Un bellissimo regalo di compleanno per Pier Silvio Berlusconi che a Portofino ha visto arrivare anche il padre, Silvio Berlusconi con Marta Fascina. Una piccola festa che in famiglia con tutta la gioia del festeggiato mostrata dalla rivista Chi. I due Berlusconi, padre e figlio, passeggiano per le strade di Portofino, sorridono felici, si abbracciano, si confidano, accanto a loro il resto della famiglia, Silvia e Marta ma ci sono anche i piccoli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, i due bellissimi bambini della coppia. In genere la famiglia Berlusconi è molto riservata, lo sono soprattutto l’ad di Mediaset e la conduttrice di Verissimo ma questa volta c’è uno strappo alla regola.

A Portofino tre generazioni della famiglia Berlusconi

C’è solo una piccola parte della famiglia a Portofino ma sono ben tre generazioni. Berlusconi ha compiuto 53 anni e non ama molto festeggiare il suo compleanno ma questa volta la sorpresa è arrivata tra le vie della cittadina ligure. Una piccola festa in famiglia, la visita alla villa da poco acquistata da Pier Silvio e attualmente in ristrutturazione; è un antico casale con viti e olivi, un vero incanto.

Cosa ha regalato Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi?

Il regalo di Silvia e i figli è piaciuto moltissimo al festeggiato, è una Mini Moke, è la nuova auto che la conduttrice ha scelto nel modello vintage. E’ un’auto scoperta perfetta per l’estate e il tempo libero. Il costo di circa 20mila euro e l’autovettura è conosciuta anche con il nome “spiaggina” che rende bene l’idea del suo utilizzo. Esiste anche una versione elettrica del costo di circa 40mila euro ma è questa che ha fatto felice Berlusconi.