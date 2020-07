Pier Silvio Berlusconi che fisico sulla cover della rivista Chi

Difficile vedere immagini di Silvia Toffanin e della sua famiglia, dei due figli avuti con il suo compagno Pier Silvio Berlusconi. E difficile anche vedere il manager su un giornale di cronaca rosa. Ma la rivista Chi questa settimana dedica proprio a lui la cover. C’è chi durante il lockdown ha preso qualche chiletto per via della vita troppo sedentaria e chi invece ha approfittati per rimettersi in forma. E tra queste persone sembra esserci anche Piersilvio Berlusconi che, come si vede nella cover della rivista Chi, sfoggia un fisico invidiabile. Muscoli, tartaruga, una forma fisica davvero invidiabile quella che Piersilvio mostra.

PIER SILVIO BERLUSCONI CHE MUSCOLI SULLA COVER DI CHI

Per il momento c’è solo una breve anteprima che la rivista diretta da Alfonso Signorini dà al suo pubblico, mostrando i pettorali del vice direttore Mediaset. Ecco cosa si legge nelle anteprime suo social, in attesa che la rivista Chi arrivi domani in edicola:

Questa settimana su “Chi” in esclusiva il vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo il lockdown trascorso in Liguria con la sua compagna , Silvia Toffanin, e i suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, punta a nuove sfide

Per il servizio completo dedicato a Berlusconi bisognerà quindi attendere la rivista Chi in edicola da domani.