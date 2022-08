Crisi nera per una delle coppie più amate di Uomini e Donne: rottura confermata

Eugenio Colombo conferma il momento di crisi con Francesca del Taglia: stanno cercando di recuperare ma non è facile

Nelle ultime settimane si è molto parlato di una delle coppie più amate nate nel corso della storia di Uomini e Donne. E a quanto pare, nelle ultime ore, dopo la smentita dei diretti interessati, è arrivata invece la conferma. Non si parla di tradimenti ma di una crisi profonda. A raccontare quello che sta succedendo è Eugenio Colombo che quindi conferma, le voci che erano circolate in rete nelle ultime due settimane. L’ex tronista, era stato accusato di aver tradito Francesca Del Taglia, sua storia compagna e madre dei suoi due figli. Francesca, sui social, aveva smentito queste indiscrezioni difendendo Eugenio e dicendo che non c’era stato nessun tradimento e che non era vero che l’uomo, era persino andato a vivere di già con la sua nuova compagna. A distanza di qualche giorno da quelle dichiarazioni, arrivano oggi le parole di Eugenio che confermano il periodo di difficoltà per la coppia.

Crisi nera per Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo

I fan della coppia, in queste ore, dopo alcune frecciate lanciate via social, hanno cercato di avere delle risposte su quello che sta succedendo e alla fine, quello che si è esposto maggiormente, è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di fare chiarezza. Ha spiegato che non ci sono stati tradimenti e ha detto che lui e Francesca stanno vivendo “un periodo delicato”. Eugenio ha parlato di sentimenti che vengono a mancare e ha aggiunto anche: “stiamo cercando di capire che cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due figli”. Inoltre ha spiegato che cercheranno di capire se questo sentimento, che negli anni li ha portati a formare una famiglia, potrà tornare. Eugenio ha anche precisato che lui e Francesca sono fatti in modo diverso, di non continuare a scrivergli che lei se ne va in giro a divertire mentre lui lavora e poi sta con i bambini…”Vi chiedo di non mandarci sempre gli stessi messaggi” ha detto Eugenio che ha ribadito la sua volontà e quella di Francesca di non mandare all’aria una relazione così importante.