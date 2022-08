Eros e Michelle continuano ad allenarsi insieme, lei torna finalmente a casa

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuano ad allenarsi insieme e lei dopo mesi è tornata a casa

Stessa sala e stessa disciplina, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker continuano ad allenarsi insieme, non importano a nessuno dei due i pettegolezzi sul loro presunto ritorno di fiamma. Non ne parlano, non hanno niente da dire se non continuare a lavorare sulla stessa disciplina, sull’autodifesa, sull’aumento della consapevolezza, della forza. E’ Michelle Hunziker che tagga l’ex marito, è lei questa volta che tira in ballo Eros Ramazzotti mentre continuano a dare calci e pugni al sacco con il Kyokushinkai. E’ il cantante che ha coinvolto la Hunziker in questo nuovo sport e lei si è scoperta una grande appassionata nonostante il gran dolore che riceve ad ogni colpo della sua Senpai Simona. E’ bellissimo vedere i due ex insieme, darsi appuntamento alla stessa ora per allenarsi uno accanto all’altra.

Michelle Hunziker è tornata nella sua casa

Tra una vacanza e un soggiorno a casa da mamma Ineke Michelle Hunziker aveva spiegato che non poteva tornare a casa sua a Milano perché stavano facendo dei lavori. Ristrutturazione terminata e oggi finalmente è tornata a casa, ha potuto riabbracciare il suo piccolo Leone che non ha smesso un attimo di saltellare e correre sul candido divano del salotto di Michelle.

Le vacanze sono forse terminate ma dov’è Giovanni Angiolini? Il suo studio medico riaprirà il 22 agosto. Forse il chirurgo è a Milano con Michelle ma entrambi continuano a non volersi mostrare insieme sui social. Forse davvero tra la Hunziker e Ramazzotti c’è davvero una nuova scintilla. Il gossip non ne sa di più, si attendono quindi nuove foto perché intanto Michelle Hunziker sul suo profilo social mostra ciò che vuole, non parla e nessuno lo fa per lei. Eros si prepara per il suo tour, Michelle per tutti i programmi televisivi previsti nella prossima stagione. Sarà Angiolini a viaggiare dalla Sardegna a Milano da Michelle? Lo scopriremo presto.