Eros Ramazzotti in vacanza nella villa a Mykonos ma chi c’è con lui?

Eros Ramazzotti è in vacanza a Mykonos, anche questa estate ha scelto la Grecia ma anche questa estate il gossip lo becca in compagnia. Dolce compagnia? Il cantante ha sempre smentito attraverso i social ogni indizio o supposizione della cronaca rosa, sembra che non abbia mai un flirt o una fidanzata ma è la rivista Chi a beccarlo di nuovo con una ragazza misteriosa. Amica o qualcosa in più le coccole tra Eros Ramazzotti e la bella mora che è con lui non mancano. Eros si rilassa mentre si prepara per il tour mondiale che lo porterà in giro da settembre. La location è la stessa dello scorso anno ma nella villa a Mykonos c’è una ragazza che attira l’attenzione dei paparazzi.

Eros Ramazzotti in vacanza in Grecia con una donna misteriosa

Sono soli? Crema sul corpo, chiacchiere, tuffi in piscina, pranzo per due sul mare. Sì, sono soli ma il tutto è avvolto dal mistero. Il cantante ex marito di Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze in Grecia ma di certo si arrabbierà vedendo le foto sul settimanale di gossip di Alfonso Signorini. Eros preferisce isolarsi del tutto, lei l’hanno vista anche in spiaggia da sola prendere il sole e poi tornare nella villa da Eros.

Ci sarà anche per l’amatissimo cantante romano un nuovo amore da presentare a tutti? Dopo il divorzio da Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli entrambe hanno trovato i loro amori e una nuova felicità. Con le sue ex mogli ha trovato l’equilibrio perfetto, dopo tanti anni anche con Michelle è riuscito ad avere un legame d’amicizia che vale più di tutto e che rende felice Aurora più di tutto.

Marica Pellegrinelli ha ufficializzato la storia d’amore con William Djoko, un legame approvato anche da Eros. Michelle è felice con Giovanni Angiolini. Adesso tocca a lui amare di nuovo.