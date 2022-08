Il fratello di Pierpaolo Pretelli torna single: fine della storia con la madre di sua figlia

A meno di un anno dalla nascita della loro bambina, finisce la storia tra Giulio Pretelli ( fratello di Pierpaolo) e la sua compagna Alessia

Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, si era ritrovato nell’occhio del ciclone durante la permanenza nella casa del Grande Fratello VIP, dell’ex velino. Le sue dichiarazioni su quella che oggi è la fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, lo avevano reso improvvisamente famoso ( tanto da partecipare a tutti i programmi Mediaset in cui si parlava del reality di Canale 5). Giulio, giovanissimo, aveva poi presentato in tv anche la sua compagna Alessia, fino ad annunciare in diretta al Grande Fratello VIP, a suo fratello, che presto sarebbe diventato zio. Il Pretelli infatti, giovanissimo, dopo pochi mesi dall’inizio della storia con Alessia, aveva annunciato la gravidanza della sua compagna. E lo aveva fatto proprio in diretta su Canale 5. Oggi purtroppo però arriva una brutta notizia per la coppia. E’ il Pretelli a rompere il silenzio spiegando che tra lui e Alessia, le cose non hanno funzionato e che non stanno più insieme. A meno di un anno dalla nascita della piccola Sophie, finisce quindi la storia tra Alessia e Giulio.

Giulio Pretelli e Alessia: è finita la storia

Poche ore fa, via social, visto che in molti si chiedevano come mai Giulio e Alessia non si mostrassero insieme come coppia, il fratello di Pierpaolo ha deciso di rispondere, spiegando come stanno le cose. E ha raccontato: “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme. Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione.” E’ finita quindi questa storia e per la famiglia di Pierpaolo un’altra separazione dopo la nascita di un figlio, proprio come era successo all’ex velino che, dopo la nascita di suo figlio Leonardo, aveva interrotto la relazione con Ariadna Romero.